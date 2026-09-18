MIDA liberará moscas estériles en Chiriquí para controlar la mosca de la fruta

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ), informó que realizará la primera liberación de ejemplares estériles de Ceratitis capitata, conocida como mosca del Mediterráneo o mosca de la fruta. La actividad se llevará a cabo el viernes 16 de octubre en la comunidad de Maneyes, ubicada en Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí.

Esta especie es considerada una de las plagas agrícolas de mayor importancia mundial, debido a los daños que puede ocasionar en diversos cultivos de frutas y hortalizas. Además, su presencia puede generar restricciones fitosanitarias para la producción y comercialización de productos agrícolas.

La mosca del Mediterráneo está presente en algunas zonas de la provincia de Chiriquí. Por esta razón, Panamá impulsa la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) como una herramienta complementaria dentro de una estrategia de Manejo Integrado de Moscas de la Fruta.

La iniciativa forma parte del Proyecto de Cooperación Técnica PAN 5031, denominado “Validación de la Técnica del Insecto Estéril para el Control de la Mosca del Mediterráneo”. Su propósito es validar la aplicación de esta tecnología en las condiciones productivas de Panamá y establecer herramientas que contribuyan al manejo integrado de la plaga.

La iniciativa forma parte del Proyecto de Cooperación Técnica PAN 5031, cuyo propósito es la aplicación de tecnología en las condiciones productivas de Panamá y establecer herramientas que contribuyan al manejo integrado de esta plaga.

¿Cómo funciona la Técnica del Insecto Estéril?

La Técnica del Insecto Estéril consiste en liberar grandes cantidades de insectos machos previamente esterilizados. Al aparearse con hembras silvestres, estos no generan descendencia viable.

De esta manera, se busca reducir progresivamente la población de la plaga en las áreas donde se implemente la técnica, como parte de un programa integral de vigilancia, monitoreo y control.