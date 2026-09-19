Cierres de vías en Pueblo Nuevo hoy: horarios y calles afectadas este sábado 19 de septiembre

Los conductores que circulen por Pueblo Nuevo , en la ciudad de Panamá, deberán tomar precauciones este fin de semana debido a varios cierres de vías por los actos conmemorativos del 131 aniversario del corregimiento.

Las restricciones afectarán sectores de la Avenida 12 de Octubre y la Avenida Fernández de Córdoba, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos y considerar vías alternas.

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¿Dónde hay cierre de vía en Pueblo Nuevo?

La Avenida 12 de Octubre, frente a la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, permanece cerrada por las actividades programadas con motivo del aniversario.

Este cierre se mantendrá hasta las 6:00 a.m. del lunes 21 de septiembre.

Los conductores que habitualmente utilizan este tramo deberán considerar rutas alternas mientras permanezca vigente la restricción.

Cierre este sábado por desfile cívico

Este sábado 19 de septiembre también habrá un cierre temporal por el desarrollo del desfile cívico.

La restricción estará vigente desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

El cierre comprenderá el tramo:

Desde calle Novena , en el área de la estación Delta.

, en el área de la estación Delta. Hasta el Instituto Marítimo Juan Sebastián Elcano, en la Avenida Fernández de Córdoba.

Durante este periodo se recomienda evitar el área y atender las indicaciones de las autoridades encargadas del operativo vial.

¿Habrá cierre de vías el domingo 20 de septiembre?

Sí. Las restricciones continuarán durante el domingo 20 de septiembre debido a las actividades conmemorativas. El cierre se realizará nuevamente desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

De esta manera, los conductores deberán tomar en cuenta las afectaciones tanto el sábado como el domingo antes de movilizarse por Pueblo Nuevo.

¿Hasta cuándo estarán los cierres en Pueblo Nuevo?

El cierre frente a la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, en la Avenida 12 de Octubre, se mantendrá hasta las 6:00 a.m. del lunes 21 de septiembre.

Los cierres forman parte de la organización de los actos por los 131 años de fundación de Pueblo Nuevo.

Quienes tengan previsto circular por el sector durante el fin de semana deben salir con anticipación, utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar congestionamientos.