PASE-U: estas son las escuelas que recibirán la tarjeta el martes 22 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el próximo martes 22 de septiembre una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en Panamá Centro.

La jornada se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., y atenderá a los acudientes de acuerdo con el día asignado a cada centro educativo.

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Durante los cuatro días, el IFARHU prevé entregar tarjetas a 43,160 acudientes, que representan a 55,961 estudiantes, con un desembolso de B/.6,686,820.

¿Qué escuelas recibirán la tarjeta PASE-U el martes 22 de septiembre?

Para el martes 22 de septiembre están programados centros educativos de los corregimientos de Don Bosco y Juan Díaz. Los acudientes deben verificar que el plantel del estudiante aparezca en la programación antes de trasladarse al centro de entrega.

Don Bosco

C.E. Bilingüe Shaddai

Colegio Claret

Colegio Particular Osiris

Colonias Adventist School

Escuela Bilingüe Santo Domingo Savio

Escuela Don Bosco

Escuela Federico Escobar

Escuela Preparatoria Bilingüe San Francisco

Escuela Villa Catalina

I.P.T. Don Bosco

Instituto Ferrini Bilingüe Panamá

Instituto Bilingüe Eliel

Juan Díaz

Colegio Secundario Elena Chávez de Pinate

Escuela Adventista de Ciudad Radial

Escuela Carmen Solé Bosch

Escuela Gaspar Octavio Hernández

Escuela José María Torrijos

Escuela La Concepción

Escuela República de Guatemala

Escuela Toribio Berrío Sosa

¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La jornada se realizará en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, donde estarán habilitados dos puntos de atención.

La Arena Roberto Durán atenderá al público en general.

El Centro de Combate será utilizado exclusivamente para atender a:

Acudientes con discapacidad.

Mujeres embarazadas.

Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.

Madres con niños de brazos.

El horario establecido por el IFARHU será de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. No es necesario llevar al estudiante ni a otros acompañantes. El IFARHU también señaló que no es necesario hacer filas desde el día anterior, debido a que la atención comenzará a las 7:00 a.m.

Entrega continuará hasta el viernes 25 de septiembre

La jornada correspondiente a Panamá Centro continuará los días 23, 24 y 25 de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido para cada centro educativo.

Por ello, los acudientes deben verificar previamente qué día corresponde a la escuela del estudiante y evitar acudir en una fecha distinta a la programada.