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Cuarto Poder: 18 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la periodista Adela Coriat y el analista político Danilo Toro, con quienes conversamos sobre una reciente entrevista que hizo la comunicadora al diputado Luis Eduardo Camacho, quien reveló que el excandidato presidencial y actual presidente del Movimiento Otro Camino, visitó en Colombia al exmandatario panameño Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en ese país y recientemente se sometió a una cirugía de columna.