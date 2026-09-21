Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 13:10

Contraloría ordena medidas precautorias sobre bienes de José Alejandro Rojas Pardini

La Contraloría adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini.

Contraloría ordena medidas precautorias a José Alejandro Rojas Pardini.

Contraloría ordena medidas precautorias a José Alejandro Rojas Pardini.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Contraloría General de la República informó que adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini, hasta por un monto preliminar de B/.774,462.64.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 2927-2026-DNAJ/MP, fechada el 17 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

“Las medidas contemplan el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta alcanzar el monto preliminar determinado en la resolución”, indicó la Contraloría en un comunicado.

La institución explicó que estas acciones tienen carácter precautorio y responden a los procedimientos establecidos en la legislación para proteger el patrimonio estatal mientras avanzan las diligencias correspondientes.

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