Contraloría ordena medidas precautorias sobre bienes de José Alejandro Rojas Pardini

La Contraloría General de la República informó que adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini, hasta por un monto preliminar de B/.774,462.64.
“Las medidas contemplan el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta alcanzar el monto preliminar determinado en la resolución”, indicó la Contraloría en un comunicado.
La institución explicó que estas acciones tienen carácter precautorio y responden a los procedimientos establecidos en la legislación para proteger el patrimonio estatal mientras avanzan las diligencias correspondientes.