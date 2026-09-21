Café Presidente llega a Nueva York con programa de capacitación para mujeres del Plan Libertad

El programa Café Presidente , iniciativa de resocialización y reinserción laboral vinculada al Plan Libertad, dio un nuevo paso en Nueva York con el inicio de una colaboración con Arcane Estate Coffee, establecimiento de Manhattan especializado en café panameño.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, la primera dama Maricel Cohen de Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, participaron en el inicio del programa de colaboración y entrenamiento durante la agenda que desarrolla la delegación panameña en Nueva York.

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La actividad había sido incluida previamente en la agenda oficial del mandatario durante su viaje por la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tres mujeres recibirán capacitación en Nueva York

La colaboración con Arcane Estate Coffee comenzará con el entrenamiento de las primeras tres mujeres que estuvieron privadas de libertad y participan en Café Presidente, de acuerdo con la información proporcionada por Presidencia.

El objetivo es fortalecer sus conocimientos y habilidades relacionadas con la industria del café y facilitar herramientas para su reinserción social y laboral.

Café panameño en Nueva York

Arcane Estate Coffee, ubicada en Manhattan y propiedad del panameño Edgar Acosta Masferrer, comercializa café producido en Panamá.

Según la información divulgada durante la actividad, el establecimiento trabaja actualmente con productos procedentes de cinco lotes panameños, incluyendo café de zonas productoras de Boquete y Volcán, en Chiriquí.

Entre los productores mencionados durante el encuentro estuvieron Hacienda La Esmeralda, Kotowa y Hacienda Bárbara, además de un producto denominado Bajareque.

Mulino destacó la promoción que realiza el establecimiento del café panameño en el mercado de Nueva York y su incorporación al programa de capacitación.

Café Presidente también abrió nueva sucursal en Panamá

La actividad en Nueva York se produce pocos días después de la inauguración de Café Presidente El Monasterio, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

El nuevo espacio abrió sus puertas el 15 de septiembre en las cercanías del Palacio de Las Garzas y busca generar oportunidades de capacitación y empleo para personas que han culminado procesos de privación de libertad.

La iniciativa integra capacitación laboral, atención al cliente, trabajo en equipo y gestión operativa como herramientas para facilitar la incorporación de sus participantes al mercado laboral.