Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 12:12

Panamá podría ser el primer país latinoamericano en ingresar a la Organización de Cooperación Digital

El canciller de Panamá sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria general de la Organización de Cooperación Digital (DCO).

Panamá podría ser el primer país latinoamericano en ingresar a la Organización de Cooperación Digital.

Panamá podría ser el primer país latinoamericano en ingresar a la Organización de Cooperación Digital.

Miguel Bruna-unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria general de la Organización de Cooperación Digital (DCO), Deemah AlYahya, para avanzar en la evaluación de la posible adhesión del país a este organismo.

Durante el encuentro, también se exploraron oportunidades de cooperación en materia económica y de transformación digital.

Las autoridades destacaron el potencial de Panamá para proyectarse como un centro digital y servir de puente entre Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Asimismo, abordaron la posibilidad de atraer nuevas inversiones y desarrollar capacidades en inteligencia artificial y transformación digital.

¿Cuál será el próximo paso de Panamá?

Panamá sería el primer país de América Latina en evaluar su adhesión a la DCO, organización integrada actualmente por 24 países.

Como próximo paso, la organización remitirá al Gobierno panameño la documentación necesaria para la adhesión. Posteriormente, se elaborará el expediente correspondiente para la consideración del presidente de la República.

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