Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 12:58

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras del 21 al 27 de septiembre

El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de varias provincias entre el 21 y el 27 de septiembre.

Potabilizadoras del IDAAN. 

Potabilizadoras del IDAAN. 

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país, durante la semana comprendida entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • Barú
  • San Bartolo
  • Chiriquí
  • Divalá
  • Santa Marta

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Bocas del Toro

  • El Silencio

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Panamá Oeste

  • Chame

Provincia de Colón

  • Escobal

Provincia de Coclé

  • Natá
  • Capellanía
  • Penonomé

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