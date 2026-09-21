El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país, durante la semana comprendida entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre de 2026.
Panamá Nacionales - 21 de septiembre de 2026 - 12:58
IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras del 21 al 27 de septiembre
El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de varias provincias entre el 21 y el 27 de septiembre.
Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- Barú
- San Bartolo
- Chiriquí
- Divalá
- Santa Marta
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Bocas del Toro
- El Silencio
Panamá Este
- Chepo
Provincia de Panamá Oeste
- Chame
Provincia de Colón
- Escobal
Provincia de Coclé
- Natá
- Capellanía
- Penonomé
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