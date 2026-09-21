Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro: consulta cuándo serán los talleres

Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro.

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los talleres del programa Escuela para Padres, dirigidos a padres de familia y acudientes cuyos hijos están matriculados en centros educativos de Panamá Centro, fueron reprogramados para el miércoles 30 de septiembre.

La institución recomienda a los participantes mantenerse atentos a las comunicaciones de sus respectivos centros educativos para conocer más detalles sobre las jornadas.

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