Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 11:57

Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro: consulta cuándo serán los talleres

El MEDUCA reprogramó los talleres del programa Escuela para Padres dirigidos a acudientes de centros educativos de Panamá Centro.

Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro.

Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los talleres del programa Escuela para Padres, dirigidos a padres de familia y acudientes cuyos hijos están matriculados en centros educativos de Panamá Centro, fueron reprogramados para el miércoles 30 de septiembre.

La institución recomienda a los participantes mantenerse atentos a las comunicaciones de sus respectivos centros educativos para conocer más detalles sobre las jornadas.

Las sesiones, bajo el lema 'Sin pase no hay éxito', se impartirán en dos horarios: jornada matutina (10:00 a.m. a 12:00 p.m.) y vespertina (3:30 p.m. a 5:30 p.m.), con una duración de dos horas cada una.

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Calendario de la Escuela para padres

Martes 22 de septiembre

  • Panamá Centro
  • Panamá Norte
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • San Miguelito

Miércoles 23 de septiembre

  • Coclé
  • Herrera
  • Colón
  • Veraguas

Jueves 24 de septiembre

  • Chiriquí
  • Bocas del Toro
  • Losa Santos
  • Darién

Viernes 25 de septiembre

  • Comarca Ngabe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Guna Yala
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