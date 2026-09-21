Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro: consulta cuándo serán los talleres

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los talleres del programa Escuela para Padres, dirigidos a padres de familia y acudientes cuyos hijos están matriculados en centros educativos de Panamá Centro, fueron reprogramados para el miércoles 30 de septiembre.
Las sesiones, bajo el lema 'Sin pase no hay éxito', se impartirán en dos horarios: jornada matutina (10:00 a.m. a 12:00 p.m.) y vespertina (3:30 p.m. a 5:30 p.m.), con una duración de dos horas cada una.
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Calendario de la Escuela para padres
Martes 22 de septiembre
- Panamá Centro
- Panamá Norte
- Panamá Este
- Panamá Oeste
- San Miguelito
Miércoles 23 de septiembre
- Coclé
- Herrera
- Colón
- Veraguas
Jueves 24 de septiembre
- Chiriquí
- Bocas del Toro
- Losa Santos
- Darién
Viernes 25 de septiembre
- Comarca Ngabe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Guna Yala