¿Busca una Agroferia? Estos son los lugares donde el IMA tendrá jornadas este martes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este martes 22 de septiembre de 2026, como parte de las jornadas que desarrolla para facilitar a los consumidores la compra de alimentos a precios accesibles.
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¿Dónde habrá Agroferias del IMA este martes 22 de septiembre?
De acuerdo con la programación anunciada, este martes habrá jornadas en:
Chiriquí
- Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé
Herrera
- Cancha Comunal de La Valencia, en Portobelillo, distrito de Parita
Coclé
- Cancha de baloncesto de Olá cabecera, distrito de Olá
Colón
- Parque Público de Limón, distrito de Colón
Panamá
- Gimnasio de Chilibre, distrito de Panamá
Comarca Ngäbe-Buglé
- Comunidad de Playa San Lorenzo, distrito de Kusapín
- Junta Comunal de Roka, distrito de Muna
Los Santos
- Cancha Comunal de Los Asientos, distrito de Pedasí
Darién
- Casa Local de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana
Panamá Oeste
- Parque al lado de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján
Veraguas
- Capilla de El Peñón, en Los Hatillos, distrito de San Francisco
- IPT de Río de Jesús, en Las Huacas, distrito Río de Jesús
- Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas
Los consumidores deben verificar el punto específico habilitado por el IMA en cada provincia o región antes de acudir.
¿A qué hora comienzan las Agroferias?
Las jornadas están programadas para comenzar desde las 8:00 a.m.
La disponibilidad de los productos dependerá de las existencias en cada punto, por lo que los interesados pueden considerar acudir temprano.
¿Qué productos se pueden comprar en las Agroferias?
Las Agroferias del IMA suelen ofrecer productos de la canasta básica y alimentos provenientes de productores nacionales.
La oferta puede variar dependiendo de cada jornada y del punto habilitado, por lo que los consumidores deben consultar la programación específica para conocer los productos disponibles este martes.
¿Qué debes llevar a la Agroferia?
Antes de acudir, los consumidores deben revisar los requisitos anunciados por el IMA para la jornada y tener disponible su cédula de identidad personal, en caso de que sea requerida para la compra de determinados productos.
También es recomendable llevar bolsas reutilizables para transportar las compras y verificar previamente la ubicación exacta de la Agroferia correspondiente.
Las jornadas forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos agropecuarios a los consumidores y facilitar la comercialización de la producción nacional.