Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 13:16

¿Busca una Agroferia? Estos son los lugares donde el IMA tendrá jornadas este martes

El IMA realizará Agroferias este martes 22 de septiembre desde las 8:00 a.m. Conoce las provincias y regiones donde habrá jornadas.

IMA realizará Agroferias 

IMA realizará Agroferias 

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este martes 22 de septiembre de 2026, como parte de las jornadas que desarrolla para facilitar a los consumidores la compra de alimentos a precios accesibles.

Las Agroferias comenzarán desde las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución.

Contenido de interés: Escuela para Padres cambia de fecha en Panamá Centro: consulta cuándo serán los talleres

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este martes 22 de septiembre?

De acuerdo con la programación anunciada, este martes habrá jornadas en:

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé

Herrera

  • Cancha Comunal de La Valencia, en Portobelillo, distrito de Parita

Coclé

  • Cancha de baloncesto de Olá cabecera, distrito de Olá

Colón

  • Parque Público de Limón, distrito de Colón

Panamá

  • Gimnasio de Chilibre, distrito de Panamá

Comarca Ngäbe-Buglé

  • Comunidad de Playa San Lorenzo, distrito de Kusapín
  • Junta Comunal de Roka, distrito de Muna

Los Santos

  • Cancha Comunal de Los Asientos, distrito de Pedasí

Darién

  • Casa Local de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana

Panamá Oeste

  • Parque al lado de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján

Veraguas

  • Capilla de El Peñón, en Los Hatillos, distrito de San Francisco
  • IPT de Río de Jesús, en Las Huacas, distrito Río de Jesús
  • Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas

Los consumidores deben verificar el punto específico habilitado por el IMA en cada provincia o región antes de acudir.

¿A qué hora comienzan las Agroferias?

Las jornadas están programadas para comenzar desde las 8:00 a.m.

La disponibilidad de los productos dependerá de las existencias en cada punto, por lo que los interesados pueden considerar acudir temprano.

¿Qué productos se pueden comprar en las Agroferias?

Las Agroferias del IMA suelen ofrecer productos de la canasta básica y alimentos provenientes de productores nacionales.

La oferta puede variar dependiendo de cada jornada y del punto habilitado, por lo que los consumidores deben consultar la programación específica para conocer los productos disponibles este martes.

¿Qué debes llevar a la Agroferia?

Antes de acudir, los consumidores deben revisar los requisitos anunciados por el IMA para la jornada y tener disponible su cédula de identidad personal, en caso de que sea requerida para la compra de determinados productos.

También es recomendable llevar bolsas reutilizables para transportar las compras y verificar previamente la ubicación exacta de la Agroferia correspondiente.

Las jornadas forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos agropecuarios a los consumidores y facilitar la comercialización de la producción nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA para el lunes 21 de septiembre

Agroferias del IMA: conoce las sedes para este lunes 21 y martes 22 de septiembre

IMA suspende compra de vehículos eléctricos tipo pick-up tras circular de Contraloría y MEF

Recomendadas

Más Noticias