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Cuarto Poder: 24 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder analizamos lo ocurrido en la Asamblea Nacional anoche se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 699 que reforma el Código Electoral, y el discurso del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nos acompañó el analista internacional Ilan Perelis, con quien conversamos sobre el ambiente político en Nueva York, donde se desarrolla la Asamblea General de la ONU, y sobre la visita a Estados Unidos del presidente de China, Xi Jinping.