Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 10:18

Agroferias este martes 29 de septiembre: lugares y requisito para realizar compras

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias este martes 29 de septiembre.

Agroferias este martes 29 de septiembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 29 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del martes 29 de septiembre

Bocas del Toro

  • Gimnasio en el área del Festival del Banano, en El Empalme, distrito de Changuinola.

Colón

  • Frente a la Iglesia de Limón de Chagres, distrito de Chagres.

Panamá

  • Villa Lucre, entrada de La Pulida frente al Hospital Susana Jones, en José Domingo Espinar, San Miguelito.

Comarca Ngäbe

  • Cancha de fútbol de Hato Juli, distrito de Mironó.

Herrera

  • Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Chimán cabecera, distrito de Chimán.

Los Santos

  • Junta comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Arado, distrito de La Chorrera.

Veraguas

  • Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
  • Casa comunal de Viguí, distrito de Las Palmas.

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