Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 11:28

¡Corre la voz! IMA anuncia agroferias para este lunes 28 de septiembre

El IMA anunció cuatro agroferias para este lunes 28 de septiembre en Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. Revise los lugares.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares donde realizará sus agroferias este lunes 28 de septiembre, con jornadas programadas en la comarca Ngäbe Buglé y las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. Los consumidores podrán acudir a los puntos anunciados para adquirir los productos ofrecidos durante estas jornadas.

¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 28 de septiembre?

De acuerdo con la programación anunciada, las agroferias estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Cerro Azul, en Bahía Azul, distrito de Kusapín.

Panamá Oeste

  • Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos.

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Panamá

  • Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Gómez, distrito de Bugaba.

En total, el calendario suministrado para este lunes 28 de septiembre contempla cuatro puntos de agroferias.

Los consumidores interesados deben tomar en cuenta la ubicación correspondiente a su provincia o comunidad y mantenerse atentos a las comunicaciones del IMA ante cualquier actualización relacionada con estas jornadas.

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