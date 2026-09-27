¡Corre la voz! IMA anuncia agroferias para este lunes 28 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares donde realizará sus agroferias este lunes 28 de septiembre, con jornadas programadas en la comarca Ngäbe Buglé y las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. Los consumidores podrán acudir a los puntos anunciados para adquirir los productos ofrecidos durante estas jornadas.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 28 de septiembre?

De acuerdo con la programación anunciada, las agroferias estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Comarca Ngäbe Buglé

Comunidad de Cerro Azul, en Bahía Azul, distrito de Kusapín.

Panamá Oeste

Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos.

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Panamá

Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.

Chiriquí

Cancha comunal de Gómez, distrito de Bugaba.

En total, el calendario suministrado para este lunes 28 de septiembre contempla cuatro puntos de agroferias.

Los consumidores interesados deben tomar en cuenta la ubicación correspondiente a su provincia o comunidad y mantenerse atentos a las comunicaciones del IMA ante cualquier actualización relacionada con estas jornadas.