PASE-U: ¿En qué lugar entregarán las tarjetas este lunes 28 de septiembre?

El IFARHU continuará este lunes 28 de septiembre con la entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del PASE-U en Panamá Este, como parte de una jornada que contempla a 79,903 estudiantes. La atención se realizará de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde entregarán las tarjetas PUNCH este lunes 28?

A partir del lunes 28 de septiembre, la jornada de entrega se trasladará al Centro Comercial Mega Mall, en Panamá Este.

TReporta

El punto de atención estará específicamente en:

Centro Comercial Mega Mall

Entrada de Super 99

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La entrega en este punto continuará, según el cronograma suministrado, hasta el viernes 2 de octubre.

PASE-U en Panamá Este: más de 79 mil estudiantes contemplados

La jornada de entrega de tarjetas PUNCH en Panamá Este comenzó el sábado 26 de septiembre en el distrito de Chepo y posteriormente continuará en Mega Mall.

En total, el operativo contempla a 79,903 estudiantes, mediante la entrega de 56,316 tarjetas PUNCH, con un desembolso de B/.8,601,270.00.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta el cronograma establecido por el IFARHU para acudir al punto de entrega correspondiente.