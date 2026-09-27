¿En qué puedes gastar el PASE-U? Estas son las compras permitidas y las prohibidas

Los beneficiarios del PASE-U deben utilizar los fondos de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros únicamente para las compras autorizadas por el IFARHU. La institución recordó a los padres y acudientes que el beneficio está destinado principalmente a cubrir necesidades de los estudiantes y que existen comercios y transacciones restringidas.
¿Qué puedes comprar con el PASE-U?
De acuerdo con el IFARHU, los fondos del PASE-U pueden utilizarse para adquirir productos dentro de tres rubros principales:
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Alimentos.
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Medicamentos.
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Útiles escolares.
La institución informó que, tras varias semanas de distribución de las tarjetas, el sistema de trazabilidad permitió determinar que aproximadamente el 70 % del beneficio se utiliza en supermercados, mientras que el 30 % restante se destina a los otros rubros autorizados.
¿Qué compras están prohibidas con la tarjeta del PASE-U?
El sistema permite al IFARHU mantener trazabilidad sobre el uso de los fondos y restringir transacciones en establecimientos que no corresponden con el propósito del beneficio.
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Entre los usos y establecimientos no autorizados se encuentran:
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Casinos.
Centros de apuestas.
Compra de bebidas alcohólicas.
Compra de combustible.
Otros establecimientos o transacciones que no correspondan con los rubros autorizados por el programa.
El IFARHU indicó que ha detectado intentos de utilizar las tarjetas en comercios no autorizados, entre ellos casinos y centros de apuestas, por lo que reiteró a los acudientes que los recursos deben emplearse en beneficio de la educación y las necesidades de los estudiantes.
¿Qué necesita para retirar la tarjeta del PASE-U?
El IFARHU continuará esta semana con nuevas jornadas de entrega de tarjetas en Panamá, Darién y Panamá Oeste.
Para retirar la tarjeta, los acudientes deben tomar en cuenta estos requisitos:
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Presentar la cédula de identidad personal física y vigente.
El trámite debe realizarlo personalmente el acudiente.
No se aceptan cartas de autorización.
No se atenderá a personas que presenten una cédula vencida.
Los acudientes que se identifican con pasaporte deberán esperar una próxima jornada que será anunciada por el IFARHU.
Los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial del primer pago del PASE-U 2026 para conocer las fechas, horarios y centros de atención correspondientes a su región.