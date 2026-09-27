¿En qué puedes gastar el PASE-U? Estas son las compras permitidas y las prohibidas

Los beneficiarios del PASE-U deben utilizar los fondos de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros únicamente para las compras autorizadas por el IFARHU . La institución recordó a los padres y acudientes que el beneficio está destinado principalmente a cubrir necesidades de los estudiantes y que existen comercios y transacciones restringidas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué puedes comprar con el PASE-U?

De acuerdo con el IFARHU, los fondos del PASE-U pueden utilizarse para adquirir productos dentro de tres rubros principales:

Alimentos.

Medicamentos.

Útiles escolares.

La institución informó que, tras varias semanas de distribución de las tarjetas, el sistema de trazabilidad permitió determinar que aproximadamente el 70 % del beneficio se utiliza en supermercados, mientras que el 30 % restante se destina a los otros rubros autorizados.

¿Qué compras están prohibidas con la tarjeta del PASE-U?

El sistema permite al IFARHU mantener trazabilidad sobre el uso de los fondos y restringir transacciones en establecimientos que no corresponden con el propósito del beneficio.

Tema relacionado: Pago del PASE-U: estas escuelas de Panamá están programadas para este 28 de septiembre

Entre los usos y establecimientos no autorizados se encuentran:

Casinos.

Centros de apuestas.

Compra de bebidas alcohólicas.

Compra de combustible.

Otros establecimientos o transacciones que no correspondan con los rubros autorizados por el programa.

El IFARHU indicó que ha detectado intentos de utilizar las tarjetas en comercios no autorizados, entre ellos casinos y centros de apuestas, por lo que reiteró a los acudientes que los recursos deben emplearse en beneficio de la educación y las necesidades de los estudiantes.

¿Qué necesita para retirar la tarjeta del PASE-U?

El IFARHU continuará esta semana con nuevas jornadas de entrega de tarjetas en Panamá, Darién y Panamá Oeste.

Para retirar la tarjeta, los acudientes deben tomar en cuenta estos requisitos:

Presentar la cédula de identidad personal física y vigente .

El trámite debe realizarlo personalmente el acudiente.

No se aceptan cartas de autorización .

No se atenderá a personas que presenten una cédula vencida .

Los acudientes que se identifican con pasaporte deberán esperar una próxima jornada que será anunciada por el IFARHU.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial del primer pago del PASE-U 2026 para conocer las fechas, horarios y centros de atención correspondientes a su región.