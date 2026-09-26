"Ese hombre ni tocó el freno": padre de adolescente atropellado en Dolega

Tras la audiencia de garantías realizada este sábado 26 de septiembre, el padre del adolescente de 17 años que murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga exigió justicia a las autoridades.

“Nosotros estamos acá, no contra nadie, pero estamos aquí para tener la justicia más fuerte que estamos pidiendo, porque eso va a pasar con cualquier persona. Y ese hombre ni tocó el freno, ni trató de moverse de la calle, ni paró, ni tenía sentimiento de esto”, expresó. “Nosotros estamos acá, no contra nadie, pero estamos aquí para tener la justicia más fuerte que estamos pidiendo, porque eso va a pasar con cualquier persona. Y ese hombre ni tocó el freno, ni trató de moverse de la calle, ni paró, ni tenía sentimiento de esto”, expresó.

Durante la diligencia, un juez de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado por el hecho ocurrido el pasado domingo 20 de septiembre en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

Ante lo sucedido, autoridades locales solicitaron mejorar la señalización vial en la zona y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad.