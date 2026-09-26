Chiriquí Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 12:51

Realizan audiencia de garantías contra conductor por atropello de joven en Dolega

La audiencia de garantías del sospechoso se lleva a cabo luego de que se entregó ante las autoridades la noche del jueves.

Audiencia de garantías contra conductor por atropello en Dolega.

Audiencia de garantías contra conductor por atropello en Dolega.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 26 de septiembre comparece ante audiencia de garantías un conductor presuntamente vinculado en el caso de atropello en el que un estudiante de 17 años perdió la vida, registrado el pasado domingo 20 de septiembre en el distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí.

La comparecencia del sospechoso se lleva a cabo luego de que se entregó ante las autoridades la noche del jueves. Los familiares de la víctima exigen a las autoridades que se haga justicia.

Tras el accidente, autoridades locales solicitaron mejorar la señalización vial y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad.

La alcaldesa del distrito de Alanje, Doris Atencio, recomendó a los conductores moderar la velocidad. Asimismo, informó que existe un proyecto para construir una ciclovía, debido a que este medio de transporte es utilizado por numerosos residentes de la zona. La iniciativa también contempla la instalación de señalizaciones.

Aquel atropello fatal fue el segundo registrado en esta vía. Semanas atrás, un menor de 12 años falleció tras ser impactado por un auto.

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