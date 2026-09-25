Donaciones para afectados por incendio en Calidonia: ¿qué artículos se necesitan?

En la Junta Comunal de Calidonia se estarán recibiendo donaciones destinadas a apoyar a las 38 familias afectadas tras el incendio registrado este viernes en un caserón conocido como “La Casita Azul”, ubicado en calle Mariano Arosemena.
Artículos y alimentos que puedes donar
Alimentos no precederos
- Comidas enlatadas (atún, sardinas, frijoles, vegetales, maíz, sopas instantáneas)
- Barras de cereal o granola
- Galletas saladas y dulces empaquetadas
- Leche en polvo y fórmulas de bebé
- Café o té instantáneo
- Arroz, pasta o avena empaquetada
- Agua embotellada
Artículos de higiene personal y sanitaria
- Jabones de baño y de lavar
- Cepillos y pastas dentales
- Toallas sanitarias y pañales (niños y adultos)
- Papel higiénico y toallitas húmedas
- Desodorantes y afeitadoras desechables
- Pampers para adultos y niños
Otros útiles
- Ropa (limpia y en buen estado), preferiblemente nueva
- Artículos escolares
- Alimentos para mascotas