Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 18:01

Donaciones para afectados por incendio en Calidonia: ¿qué artículos se necesitan?

La Alcaldía de Panamá detalló que las personas pueden donar alimentos no perecederos paralas familias afectadas del incendio en Calidonia.

Donaciones para afectados por incendio en Calidonia.

Donaciones para afectados por incendio en Calidonia.

Imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

En la Junta Comunal de Calidonia se estarán recibiendo donaciones destinadas a apoyar a las 38 familias afectadas tras el incendio registrado este viernes en un caserón conocido como “La Casita Azul”, ubicado en calle Mariano Arosemena.

La Alcaldía de Panamá detalló que las personas pueden donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y sanitaria, así como otros productos de utilidad para las familias damnificadas.

Artículos y alimentos que puedes donar

Alimentos no precederos

  • Comidas enlatadas (atún, sardinas, frijoles, vegetales, maíz, sopas instantáneas)
  • Barras de cereal o granola
  • Galletas saladas y dulces empaquetadas
  • Leche en polvo y fórmulas de bebé
  • Café o té instantáneo
  • Arroz, pasta o avena empaquetada
  • Agua embotellada

Artículos de higiene personal y sanitaria

  • Jabones de baño y de lavar
  • Cepillos y pastas dentales
  • Toallas sanitarias y pañales (niños y adultos)
  • Papel higiénico y toallitas húmedas
  • Desodorantes y afeitadoras desechables
  • Pampers para adultos y niños

Otros útiles

  • Ropa (limpia y en buen estado), preferiblemente nueva
  • Artículos escolares
  • Alimentos para mascotas

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