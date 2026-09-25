Donaciones para afectados por incendio en Calidonia: ¿qué artículos se necesitan?

En la Junta Comunal de Calidonia se estarán recibiendo donaciones destinadas a apoyar a las 38 familias que resultaron afectadas tras el incendio registrado este viernes en un caserón conocido como "La Casita Azul", en calle Mariano Arosemena.@Panamaalcaldia detalla que las… pic.twitter.com/xVBelI6Ov1