Panamá Norte Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 13:46

¿Trabajos del IDAAN este fin de semana en Panamá Norte podrían afectar el suministro?

El director del IDAAN, Antonio Tercero, explicó que estas labores en Panamá Norte también se complementan con el anillo hidráulico.

Trabajos del IDAAN este fin de semana en Panamá Norte.

Trabajos del IDAAN este fin de semana en Panamá Norte.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se mantiene realizando intervenciones en los corregimientos de Alcalde Díaz y Caimitillo como parte del operativo "Panamá sin Fugas", atendiendo reportes de roturas y fallas en la red de distribución de agua, con una programación de 80 trabajos.

El director de la entidad, Antonio Tercero, explicó que estas labores también se complementan con el recientemente inaugurado anillo hidráulico, el cual provee el suministro a comunidades de Panamá Norte que habían carecido del servicio durante décadas y que ahora reciben agua diariamente.

Trabajos del IDAAN podrían afectar temporalmente el suministro

Asimismo, Tercero afirmó que los trabajos que se llevarán a cabo durante estos días no afectarán a todos los sectores de esta región de la capital. Sin embargo, en los sitios donde se desarrollen las intervenciones podría registrarse una suspensión o disminución temporal del suministro de agua potable.

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