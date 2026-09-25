¿Trabajos del IDAAN este fin de semana en Panamá Norte podrían afectar el suministro?

Trabajos del IDAAN este fin de semana en Panamá Norte.

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se mantiene realizando intervenciones en los corregimientos de Alcalde Díaz y Caimitillo como parte del operativo "Panamá sin Fugas", atendiendo reportes de roturas y fallas en la red de distribución de agua, con una programación de 80 trabajos.

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El director de la entidad, Antonio Tercero, explicó que estas labores también se complementan con el recientemente inaugurado anillo hidráulico, el cual provee el suministro a comunidades de Panamá Norte que habían carecido del servicio durante décadas y que ahora reciben agua diariamente.

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Trabajos del IDAAN podrían afectar temporalmente el suministro Asimismo, Tercero afirmó que los trabajos que se llevarán a cabo durante estos días no afectarán a todos los sectores de esta región de la capital. Sin embargo, en los sitios donde se desarrollen las intervenciones podría registrarse una suspensión o disminución temporal del suministro de agua potable. En Panamá Norte el @IDAANinforma realiza intervenciones en Caimitillo y Alcalde Díaz, como parte del operativo "Panamá sin fugas", atendiendo los reportes de roturas y fallas en la red de distribución de agua, con una programación de 80 trabajos. pic.twitter.com/xR6oiE0lvT — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026