Fútbol Deportes -  25 de septiembre de 2026 - 13:36

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá? Fecha y dónde ver su próximo partido en la gira asiática

Selección de Panamá continuará con su gira por Asia y tendrá un próximo rival, en un nuevo partido amistoso de preparación.

Selección de Panamá continuará con su gira por Asia.

Selección de Panamá continuará con su gira por Asia.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Selección de Panamá se enfrentará al conjunto de Nueva Zelanda el 1 de octubre de 2026, en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón. El encuentro está programado para las 1:00 a. m., hora de Panamá.

Cabe recordar que la Marea Roja forma parte de una gira de tres partidos por Asia. El primer compromiso fue ante la Selección de India, encuentro disputado este viernes y que culminó con un empate (1-1).

Contenido de Interés: Panamá empata 1-1 ante India en el primer amistoso de su gira por Asia

¿Con quién se enfrentará la Selección de Panamá?

La Selección de panamá se medirá ante el equipo neozelandés el jueves 1 de octubre de 2026, en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa, Japón.

¿Dónde ver el partido?

A través de RPC, desde las 12:30 a.m. con la previa dando inicio al partido a la 1:00 a.m.

Tras este compromiso, Panamá cerrará su gira asiática el 5 de octubre en Tokio, donde enfrentará a Japón o Ecuador, dependiendo de los resultados de los partidos previos.

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