Panamá Entrevistas - 25 de septiembre de 2026 - 08:45
Semana de la Responsabilidad Social se realizará 6 y 7 de octubre
Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, indicó que en 15 años a través de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se han capacitado más de 500 líderes, y sólo el año pasado hubo 1,300 asistentes compartiendo conocimiento, experiencias y este año se abordará cómo se están tomando decisiones de inversión, negocios y de generación de valor incorporando los temas económicos, sociales y ambientales.