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América Latina tiene una gran oportunidad con la minería, señala especialista

Francisco Lecaros Morales, de la Alianza Minera de América Latina, explicó que los desafíos que enfrenta el mundo requieren muchos minerales, tales como el cobre y litio que está presentes en estas energías y ayudan a combatir el cambio climático disminuyendo las fuentes de emisiones de carbono, pero existe la tarea de construir confianza en la actividad minera con conocimiento, educación y transferencia de información.