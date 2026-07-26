Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre política, minería, proyectos del gobierno, seguridad y otros temas

En la edición de Debate Abierto de este domingo 26 de julio se abordó sobre situación actual de la política en Panamá, el tema de la minería, los proyectos del gobierno, la situación de seguridad nacional y el posible desplazamiento de Clan del Golfo tras la ofensiva anunciada por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella; junto a el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; Mijail Castillo, directivo de la Coalición Vamos; Roberto Gómez, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD); el analista internacional Daniel Zovatto; el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras; el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; y Giulia De Sanctis, presidenta saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).