Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre tarifa eléctrica, auditoría de la mina y violencia doméstica

En la edición de Debate Abierto de este domingo 19 de julio se abordó junto a la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, sobre el aumento en las facturas de luz. También se analizó junto a Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá, y el exfiscal Giovanni Olmos el informe de la auditoría integral a la mina en Donoso y las vías jurídicas para tomar una decisión.

Por su parte, los diputados de Vamos, Yamireliz Chong y del PRD, Raphael Buchanan hablaron sobre la conformación de las comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional y la propuesta que impulsan los diputados suplentes para revivir el tema de su salario.

Junto a la abogada Suky Yard, la psicóloga clínica, Natasha Wolcovinsky, y Michelle Riley Ortega, coach y rectora de la Universidad del Caribe, se realizó una radiografía de la violencia doméstica en Panamá.

Mientras que el productor Lorenzo Jiménez y Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, se refirieron a la viabilidad de la promesa del Gobierno Nacional para bajar el costo de los alimentos.