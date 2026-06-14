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Análisis sobre fuga de La Joyita, política y habla el administrador del Canal de Panamá

En la edición de Debate Abierto de este domingo 14 de junio analizamos la fuga masiva de reos de la cárcel La Joyita junto a Irving Muñoz, de Conapol, los abogados Eliecer Plicett y Chanan Singh y Carlos López, exencargado de seguridad de la Mega Joya y La Joya. Por su parte, la diputada de Vamos, Paulette Thomas, se refirió a la renuncia de sus colegas Manuel Samaniego y Neftalí Zamora de la bancada independiente; mientras que el diputado del Parlacen, Rubén Darío Campos, explicó su decisión de crear un nuevo partido político. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, explicó cómo avanza la transición con la administradora designada Ilya Espino de Marotta y el futuro de los proyectos de Río Indio y el gasoducto.