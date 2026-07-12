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Análisis sobre Canasta Básica, Asamblea, Tren Panamá - David y habla el director del Sistema Penitenciario

Este domingo en Debate Abierto conversamos con el nuevo director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, sobre la situación actual del sistema carcelario de Panamá y el plan que se estará ejecutando a nivel nacional. Además, se hizo un análisis sobre los precios de los productos de la Canasta Básica, el trabajo de la Asamblea Nacional, el proyecto del Tren Panamá - David, y labor de la oposición, entre otros temas, junto a Raúl Pineda, diputado del PRD; Grace Hernández, diputada de Otro Camino; Jorge Alberto González, diputado de Vamos; Ramón Abadi, administrador de Acodeco; Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa); Giovani Fletcher, de la Unión Nacional de Consumidores; y Henry Faarup, secretario de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá.