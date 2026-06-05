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Administrador de Acodeco habla sobre precios del combustible, Canasta Básica y otros temas

El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, habló este viernes sobre el precio del combustible y el costo de la Canasta Básica. También hizo referencia a la campaña “No te dejes meter un gol para el Mundial”, con el objetivo de que los consumidores puedan hacer reclamos sobre posibles irregularidades al momento de comprar sus boletos o estadía para viajar al Mundial 2026.