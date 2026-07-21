Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de Credenciales para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Dana Castañeda

Jamis Acosta

Jesica Romero

Eliécer Castrellón

Francisco Brea

Benicio Robinson

Rafael Buchanan

Augusto Palacios

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales tiene entre sus principales funciones atender asuntos relacionados con las credenciales de funcionarios cuya designación corresponde a la Asamblea Nacional, así como analizar temas vinculados al Reglamento Interno, la ética parlamentaria y otros asuntos judiciales que le sean remitidos conforme a la ley.