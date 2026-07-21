Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de Credenciales para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Dana Castañeda
- Jamis Acosta
- Jesica Romero
- Eliécer Castrellón
- Francisco Brea
- Benicio Robinson
- Rafael Buchanan
- Augusto Palacios
La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales tiene entre sus principales funciones atender asuntos relacionados con las credenciales de funcionarios cuya designación corresponde a la Asamblea Nacional, así como analizar temas vinculados al Reglamento Interno, la ética parlamentaria y otros asuntos judiciales que le sean remitidos conforme a la ley.