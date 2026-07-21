Alarma por robos a mano armada en Tocumen y Villa Lucre: crece la preocupación ciudadana

Un robo a mano armada ocurrido en Tocumen ha generado preocupación entre los residentes debido a que los delincuentes utilizaron armas de grueso calibre durante el asalto, un hecho que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

Las imágenes del incidente muestran la forma en que actuaron los presuntos responsables, lo que ha incrementado la inquietud de la ciudadanía por la violencia empleada en este tipo de delitos.

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Robo con armas de grueso calibre en Tocumen y otro asalto en Villa Lucre

Un robo a mano armada que se registró en Tocumen ha generado alarma por las armas de grueso calibre que utilizaron los delincuentes.



El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia. La @policiadepanama aprehendió a un hombre presuntamente vinculado a este robo en… pic.twitter.com/oH9o9jFZ76 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre en Arraiján, quien presuntamente mantiene vínculos con este robo. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar si existen más personas involucradas.

Este hecho se suma a otro robo a mano armada registrado recientemente en Villa Lucre, situación que ha elevado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y ha generado llamados para reforzar la presencia policial y las acciones preventivas en distintos sectores del país.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones e instan a la población a denunciar cualquier información que contribuya a identificar a los responsables de estos hechos delictivos.