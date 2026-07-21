Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 07:47

Alarma por robos a mano armada en Tocumen y Villa Lucre: crece la preocupación ciudadana

Robo con armas de grueso calibre en Tocumen y otro asalto en Villa Lucre aumentan la preocupación por la inseguridad.

Alarma por robos a mano armada en Tocumen y Villa Lucre

Alarma por robos a mano armada en Tocumen y Villa Lucre

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un robo a mano armada ocurrido en Tocumen ha generado preocupación entre los residentes debido a que los delincuentes utilizaron armas de grueso calibre durante el asalto, un hecho que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

Las imágenes del incidente muestran la forma en que actuaron los presuntos responsables, lo que ha incrementado la inquietud de la ciudadanía por la violencia empleada en este tipo de delitos.

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Robo con armas de grueso calibre en Tocumen y otro asalto en Villa Lucre

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre en Arraiján, quien presuntamente mantiene vínculos con este robo. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar si existen más personas involucradas.

Este hecho se suma a otro robo a mano armada registrado recientemente en Villa Lucre, situación que ha elevado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y ha generado llamados para reforzar la presencia policial y las acciones preventivas en distintos sectores del país.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones e instan a la población a denunciar cualquier información que contribuya a identificar a los responsables de estos hechos delictivos.

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