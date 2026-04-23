Canasta básica Panamá sube: Acodeco detecta aumento en supermercados y minisúper

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) detectó un aumento en algunos productos de la canasta básica en la ciudad de Panamá, como parte de sus monitoreos quincenales de precios.

El informe, correspondiente a la semana del 6 al 10 de abril, refleja variaciones vinculadas al impacto del alza en los combustibles y su efecto en la cadena de distribución.

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Aumentos en la canasta básica detectados

De acuerdo con la evaluación:

En supermercados se registró un incremento de B/.0.79 (0.25%)

En minisúper y abarroterías de ruta el aumento fue de B/.3.01 (0.85%)

Estos datos evidencian una mayor presión en los pequeños comercios, donde los costos logísticos suelen impactar con más fuerza.

¿Qué son las “rutas” de Acodeco?

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Las llamadas “rutas” corresponden a los recorridos que realizan los funcionarios de la Acodeco en minisúper, abarroterías y comercios comunitarios para verificar los precios de productos básicos.

Estos establecimientos son clave en el abastecimiento diario de los consumidores, por lo que su monitoreo permite comparar el comportamiento de los precios frente a los supermercados.

Impacto del combustible

La entidad explicó que estas evaluaciones buscan analizar cómo factores externos, como el aumento del combustible, influyen en los costos de los productos de consumo básico.

La Acodeco reiteró que estos monitoreos tienen como objetivo:

Mantener informados a los consumidores

Promover la transparencia en los mercados

Facilitar la comparación de precios

Alertar al Ejecutivo sobre variaciones relevantes

Esto permite apoyar la toma de decisiones en políticas públicas orientadas a mitigar el impacto en la población.