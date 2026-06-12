Pagos de becas vigentes del IFARHU para la semana del 15 al 18 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará del lunes 15 al viernes 18 de junio, la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.
Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
Pagos de becas vigentes del IFARHU: semana del 15 al 18 de junio
Dirección provincial de Veraguas
- Santiago: corregimiento de Santiago
- Cañazas, Santa Fe, Atalaya y Calobre: todos los corregimientos
Para conocer el calendario y los centros de pagos, puede ingresar a sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/