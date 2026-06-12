Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 08:38

Pagos de becas vigentes del IFARHU para la semana del 15 al 18 de junio

Para cobrar el pago del IFARHU, los padres de familia deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Pagos de becas vigentes del IFARHU.

Pagos de becas vigentes del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará del lunes 15 al viernes 18 de junio, la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

Pagos de becas vigentes del IFARHU: semana del 15 al 18 de junio

Dirección provincial de Veraguas

  • Santiago: corregimiento de Santiago
  • Cañazas, Santa Fe, Atalaya y Calobre: todos los corregimientos

Para conocer el calendario y los centros de pagos, puede ingresar a sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/

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