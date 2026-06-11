IFARHU lanza advertencia: ¿Quiénes deben presentar el boletín para no perder beneficios?

Concurso General de Becas: recepción de documentos del IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los estudiantes con becas vigentes y los preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad deberán entregar su boletín correspondiente al primer trimestre de 2026.

La entidad indicó que el período para presentar este documento se extenderá del 15 de junio al 15 de julio de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Primer pago del PASE-U: ¿será necesario presentar el boletín del primer trimestre?

IFARHU: ¿Quiénes deben presentar el boletín?

Según el IFARHU, el requisito aplica para:

Estudiantes con becas vigentes.

Preseleccionados del Concurso General de Becas.

Beneficiarios del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065142254638158146?s=20&partner=&hide_thread=false El @IFARHU anuncia que del 15 de junio al 15 de julio los estudiantes con becas vigentes y preseleccionados del Concurso General de Becas y Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, deben entregar su boletín del primer trimestre 2026.



Señala que el documento será… pic.twitter.com/RmKOyIQLTc — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026

La institución recordó que la entrega del boletín es un requisito indispensable para mantener activo el beneficio otorgado.

Horario y lugar de entrega

Los documentos deberán presentarse en la sede regional del IFARHU que corresponda al estudiante.

El horario de atención será de:

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir dentro del período establecido para evitar inconvenientes en la continuidad de sus becas o apoyos económicos.

Advierten sobre posible cancelación del beneficio

El IFARHU advirtió que la no presentación del boletín del primer trimestre puede derivar en la cancelación del beneficio otorgado.

Por ello, exhortó a los estudiantes y acudientes a cumplir con este requisito dentro de las fechas señaladas.

También recibirán documentos pendientes de 2025

La entidad agregó que los estudiantes becados que no entregaron oportunamente el boletín final de 2025 y la constancia de matrícula correspondiente a 2026 durante el período habilitado en enero de este año, podrán presentar dichos documentos.

El IFARHU reiteró la importancia de mantener actualizados los expedientes académicos para garantizar la continuidad de los programas de becas y asistencias económicas.