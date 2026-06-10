Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 08:25

Primer pago del PASE-U: ¿será necesario presentar el boletín del primer trimestre?

Conozca si el boletín del primer trimestre es obligatorio para cobrar el primer pago del PASE-U y cuáles son los documentos exigidos por el IFARHU.

Primer pago del PASE-U

Primer pago del PASE-U

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con el inicio del segundo trimestre, beneficiarios esperan el primer pago del programa PASE-U correspondientes al año escolar 2026, muchos acudientes se preguntan si será necesario presentar el boletín del primer trimestre para poder recibir el beneficio otorgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Documentos requeridos para cobrar el PASE-U

De acuerdo con los requisitos establecidos para el primer pago, el documento académico que debe presentarse es el recibo de matrícula y el cintillo de participación en el taller de Escuela para Padres.

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PAGO DEL IFARHU - PASE-U y Beca de Concurso

Según años anteriores para el primer pago del programa los acudientes deben presentar la siguiente documentación:

  • Recibo de matrícula del año en curso.
  • Boletín de calificaciones con las notas del año anterior.
  • Cédula juvenil del estudiante, vigente y en buen estado.
  • Cédula de identidad personal del acudiente o representante legal, vigente y en buen estado.

¿Qué ocurre si el acudiente no puede asistir?

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda acudir personalmente al cobro, deberá autorizar a otra persona mediante una nota escrita, preferiblemente notariada. Además, deberá adjuntar copias legibles de las cédulas de identidad de ambas personas y del estudiante beneficiario.

Las autoridades recomiendan a los acudientes verificar con anticipación que cuentan con toda la documentación requerida para evitar contratiempos durante la entrega del beneficio.

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