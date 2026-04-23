Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 15:08

Prima de antigüedad CSS: quiénes deben notificarse y cómo hacer el trámite

La CSS llama a exfuncionarios y familiares de fallecidos para gestionar la prima de antigüedad. Consulta listas, requisitos y dónde acudir.

CSS convoca a exfuncionarios y familiares para trámite de prima de antigüedad

CSS convoca a exfuncionarios y familiares para trámite de prima de antigüedad

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) convocó a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos a notificarse ante la entidad para recibir orientación sobre el trámite de la prima de antigüedad.

Este beneficio económico corresponde a los años de servicio prestados a la institución y forma parte de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores.

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¿Dónde deben notificarse?

Las personas que aparecen en el listado deberán acudir al:

  • Departamento de Pago de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
  • Piso 3 de la sede central de la CSS, en Clayton

Contacto para consultas

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Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

  • 513-1568
  • 513-1708

Consulta los listados oficiales

La CSS habilitó los siguientes documentos para verificar si formas parte del proceso:

Se trata de un pago que reconoce el tiempo de servicio de los trabajadores dentro de la institución, y puede ser reclamado directamente por el exfuncionario o, en caso de fallecimiento, por sus familiares.

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