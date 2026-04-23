Prima de antigüedad CSS: quiénes deben notificarse y cómo hacer el trámite

La Caja de Seguro Social (CSS) convocó a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos a notificarse ante la entidad para recibir orientación sobre el trámite de la prima de antigüedad.
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¿Dónde deben notificarse?
Las personas que aparecen en el listado deberán acudir al:
- Departamento de Pago de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
- Piso 3 de la sede central de la CSS, en Clayton
Contacto para consultas
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:
- 513-1568
- 513-1708
Consulta los listados oficiales
La CSS habilitó los siguientes documentos para verificar si formas parte del proceso:
Se trata de un pago que reconoce el tiempo de servicio de los trabajadores dentro de la institución, y puede ser reclamado directamente por el exfuncionario o, en caso de fallecimiento, por sus familiares.