Prima de antigüedad CSS: quiénes deben notificarse y cómo hacer el trámite

CSS convoca a exfuncionarios y familiares para trámite de prima de antigüedad

La Caja de Seguro Social (CSS) convocó a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos a notificarse ante la entidad para recibir orientación sobre el trámite de la prima de antigüedad.

Este beneficio económico corresponde a los años de servicio prestados a la institución y forma parte de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores.

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¿Dónde deben notificarse?

Las personas que aparecen en el listado deberán acudir al:

Departamento de Pago de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos

Piso 3 de la sede central de la CSS, en Clayton

Contacto para consultas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047379990086406164?s=20&partner=&hide_thread=false La Caja de Seguro Social, @CSSPanama, convocó a los exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos para notificarse ante la entidad y recibir orientación sobre el trámite de la prima de antigüedad.



Las personas que aparecen en la lista de este derecho económico… pic.twitter.com/ZVKxmEqJsz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

513-1568

513-1708

Consulta los listados oficiales

La CSS habilitó los siguientes documentos para verificar si formas parte del proceso:

Se trata de un pago que reconoce el tiempo de servicio de los trabajadores dentro de la institución, y puede ser reclamado directamente por el exfuncionario o, en caso de fallecimiento, por sus familiares.