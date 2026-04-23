Minsa evalúa horarios 24/7 en centros de salud; implementación no será inmediata

Minsa: atención 24/7 en centros de salud no será inmediata

Durante una visita al Centro de Salud de Torrijos Carter, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que la implementación de horarios extendidos en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) no será inmediata, pese a la reciente aprobación legislativa.

El titular explicó que antes de aplicar la medida es necesario realizar un análisis técnico y presupuestario que permita garantizar su viabilidad.

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Atención 24/7 requiere planificación

Boyd detalló que aspectos como la disponibilidad de personal, la capacidad operativa de los centros y los recursos económicos son determinantes para avanzar en la ampliación de horarios.

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“El funcionamiento 24/7 requiere planificación, personal y presupuesto. Vamos a definir estratégicamente dónde es viable implementarlo”, indicó. “El funcionamiento 24/7 requiere planificación, personal y presupuesto. Vamos a definir estratégicamente dónde es viable implementarlo”, indicó.

Asimismo, adelantó que el Minsa priorizará las áreas con mayor demanda de atención para iniciar este proceso.

MINSA refuerza seguridad en centros de salud

El ministro también informó que se han fortalecido las medidas de seguridad en instalaciones como el Centro de Salud de Torrijos Carter, en coordinación con la Policía Nacional.

Reconoció que la seguridad sigue siendo un reto, especialmente en horarios nocturnos, debido a factores como la delincuencia y la presencia de pandillas.