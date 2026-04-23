Minsa evalúa horarios 24/7 en centros de salud; implementación no será inmediata

Durante una visita al Centro de Salud de Torrijos Carter, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que la implementación de horarios extendidos en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) no será inmediata, pese a la reciente aprobación legislativa.
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Atención 24/7 requiere planificación
Boyd detalló que aspectos como la disponibilidad de personal, la capacidad operativa de los centros y los recursos económicos son determinantes para avanzar en la ampliación de horarios.
Asimismo, adelantó que el Minsa priorizará las áreas con mayor demanda de atención para iniciar este proceso.
MINSA refuerza seguridad en centros de salud
El ministro también informó que se han fortalecido las medidas de seguridad en instalaciones como el Centro de Salud de Torrijos Carter, en coordinación con la Policía Nacional.
Reconoció que la seguridad sigue siendo un reto, especialmente en horarios nocturnos, debido a factores como la delincuencia y la presencia de pandillas.