ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico registrado el miércoles 22 de abril

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mantiene seguimiento al evento registrado en el sistema eléctrico nacional la noche del pasado miércoles 22 de abril.
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ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico
Según detalló la ASEP, una vez se cuente con los resultados del análisis técnico, se procederá a verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicio eléctrico.
La institución reiteró que velará por la correcta evaluación del evento y aplicará las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios. Asimismo, destacó que estas acciones buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el país.