ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico registrado el miércoles 22 de abril

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mantiene seguimiento al evento registrado en el sistema eléctrico nacional la noche del pasado miércoles 22 de abril.

La entidad indicó que el Centro Nacional de Despacho, dependencia de Empresa de Transmisión Eléctrica y operador del sistema, se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente.

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ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico

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Según detalló la ASEP, una vez se cuente con los resultados del análisis técnico, se procederá a verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicio eléctrico.

La institución reiteró que velará por la correcta evaluación del evento y aplicará las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios. Asimismo, destacó que estas acciones buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el país.