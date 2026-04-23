Colón Nacionales -  23 de abril de 2026 - 12:46

Exalcalde Alex Lee y representante Javier Lynch enfrentarán audiencia por peculado agravado en Colón

El exalcalde de la ciudad de Colón, Alex Lee, y el actual representante del corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch fueron aprehendidos este miércoles.

Exalcalde Alex Lee y representante Javier Lynch enfrentarán audiencia por peculado agravado en Colón.

Exalcalde Alex Lee y representante Javier Lynch enfrentarán audiencia por peculado agravado en Colón.

Ana Canto
Por Ana Canto

El exalcalde de la ciudad de Colón, Alex Lee, y el actual representante del corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch, enfrentarán una audiencia de garantías por su presunta implicación en el delito de peculado agravado. El caso investiga irregularidades en perjuicio de la Junta Comunal de dicho corregimiento durante el periodo 2019-2024.

Lynch compareció ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA) junto a su tesorero tras ser aprehendidos como parte de la investigación relacionada con un programa de Interés Social.

Por su parte, Lee, quien también ejerció como representante de Barrio Sur, y la exrepresentante Marta Macías son investigados por presunto peculado agravado en perjuicio del Estado, tras diligencias de allanamiento realizadas en la provincia de Colón.

Estos ciudadanos fueron aprehendidos por la Policía Nacional y el Ministerio Público la mañana de ayer, durante el desarrollo del operativo Litus.

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