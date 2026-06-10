Extienden subsidio eléctrico en Bocas del Toro hasta diciembre de 2026

El Consejo de Gabinete aprobó la extensión de la vigencia del esquema de aportes estatales a través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), una medida que permitirá mantener estables las tarifas eléctricas para miles de usuarios en la provincia de Bocas del Toro, parte de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.
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Beneficio alcanza a varias comunidades en Bocas del Toro
La medida favorece a los consumidores de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, así como a usuarios de sectores específicos de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.
Con esta extensión, las familias continuarán pagando las tarifas actuales, mientras el Estado asume la diferencia entre el costo real del servicio y la tarifa aplicada a los clientes.
Origen del esquema de estabilización
En 2015, la Oficina de Electrificación Rural (OER) transfirió a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) los activos y servidumbres necesarios para la distribución y comercialización de energía eléctrica en estas regiones.
Como parte de ese proceso, el Estado estableció un mecanismo temporal para evitar incrementos tarifarios mientras se ejecutaban mejoras destinadas a fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.