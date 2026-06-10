Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 07:26

Extienden subsidio eléctrico en Bocas del Toro hasta diciembre de 2026

El Gabinete aprobó extender el Fondo Tarifario de Occidente, que mantiene estables las tarifas eléctricas en Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Tarifas eléctricas en Bocas del Toro

Tarifas eléctricas en Bocas del Toro

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó la extensión de la vigencia del esquema de aportes estatales a través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), una medida que permitirá mantener estables las tarifas eléctricas para miles de usuarios en la provincia de Bocas del Toro, parte de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución de Consejo de Gabinete N.° 56-26, que prolonga el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Beneficio alcanza a varias comunidades en Bocas del Toro

La medida favorece a los consumidores de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, así como a usuarios de sectores específicos de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Con esta extensión, las familias continuarán pagando las tarifas actuales, mientras el Estado asume la diferencia entre el costo real del servicio y la tarifa aplicada a los clientes.

Origen del esquema de estabilización

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En 2015, la Oficina de Electrificación Rural (OER) transfirió a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) los activos y servidumbres necesarios para la distribución y comercialización de energía eléctrica en estas regiones.

Como parte de ese proceso, el Estado estableció un mecanismo temporal para evitar incrementos tarifarios mientras se ejecutaban mejoras destinadas a fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

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