Extienden subsidio eléctrico en Bocas del Toro hasta diciembre de 2026

El Consejo de Gabinete aprobó la extensión de la vigencia del esquema de aportes estatales a través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), una medida que permitirá mantener estables las tarifas eléctricas para miles de usuarios en la provincia de Bocas del Toro , parte de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución de Consejo de Gabinete N.° 56-26, que prolonga el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Contenido relacionado: Precio de la luz: Gobierno aprueba subsidio para estabilizar tarifas eléctricas

Beneficio alcanza a varias comunidades en Bocas del Toro

La medida favorece a los consumidores de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, así como a usuarios de sectores específicos de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Con esta extensión, las familias continuarán pagando las tarifas actuales, mientras el Estado asume la diferencia entre el costo real del servicio y la tarifa aplicada a los clientes.

Origen del esquema de estabilización

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/as_salazar/status/2064536138816118814?s=20&partner=&hide_thread=false Gabinete extiende vigencia del esquema de estabilización eléctrica en áreas de Bocas del Toro en beneficio del consumidor final



La vigencia del esquema de aportes estatales a través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO) fue extendida mediante la Resolución de Consejo N. 56-26… pic.twitter.com/fszEqFdhg1 — Astrid Salazar (@as_salazar) June 10, 2026

En 2015, la Oficina de Electrificación Rural (OER) transfirió a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) los activos y servidumbres necesarios para la distribución y comercialización de energía eléctrica en estas regiones.

Como parte de ese proceso, el Estado estableció un mecanismo temporal para evitar incrementos tarifarios mientras se ejecutaban mejoras destinadas a fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.