Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 07:26

Precio de la luz: Gobierno aprueba subsidio para estabilizar tarifas eléctricas

Gobierno aprueba fondo de $64.6 millones para estabilizar tarifas eléctricas. Beneficia a 930 mil clientes en Panamá.

Precio de la luz

Precio de la luz

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.42-25 y beneficiará a aproximadamente 930 mil clientes en todo el país.

Luz eléctrica: Gobierno aprueba millonario subsidio

El subsidio está dirigido a los clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales, quienes recibieron descuentos en su factura eléctrica durante el segundo semestre de 2025.

Respaldo técnico

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El monto asignado fue notificado al Ejecutivo por la Autoridad de los Servicios Públicos, que detalló que corresponde a los descuentos aplicados entre julio y diciembre de 2025.

Además, el Consejo Económico Nacional emitió opinión favorable a esta asignación el pasado 29 de abril de 2026.

Objetivo del fondo

El Fondo de Estabilización Tarifaria busca mitigar el impacto de los costos eléctricos en los hogares, especialmente en los sectores con menor consumo, evitando aumentos significativos en la tarifa.

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