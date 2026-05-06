Bocas del Toro recupera más de 5,000 empleos bananeros y alista reexportaciones

La actividad bananera en Bocas del Toro muestra señales claras de recuperación tras la crisis de 2025, con la reactivación de la producción, la recuperación de más de 5,000 empleos formales y avances hacia el reinicio de las exportaciones.
Reactivación en marcha
De acuerdo con las autoridades:
- Se han recuperado 5,065 empleos formales
- Se han reactivado cerca de 5,000 hectáreas de cultivo
- Las empacadoras operan actualmente en doble turno
Este proceso se consolidó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, tras la reanudación de la producción.
Reexportaciones en puerta
El ministro adelantó que en las próximas semanas se anunciará el reinicio de las reexportaciones de banano, lo que marcará un paso clave en la recuperación del principal rubro agrícola de exportación del país.
La recuperación ocurre luego de la huelga bananera iniciada en abril de 2025, que paralizó completamente la actividad en la provincia y provocó la suspensión de operaciones de Chiquita Brands.
La crisis se extendió hasta el 11 de junio de 2025, cuando se alcanzó un acuerdo que permitió iniciar la reactivación del sector, con gestiones lideradas por el presidente José Raúl Mulino.
Caída y recuperación
El impacto también se reflejó en las exportaciones:
- Marzo 2025: 17.5%
- Mayo 2025: 12%
- Cierre 2025: 7.5%
Estas cifras evidencian la magnitud de la contracción que ahora comienza a revertirse.
Más allá de la producción, lo que ocurre actualmente representa la reconstrucción de una cadena económica clave para Panamá, con empleos recuperados, tierras productivas en operación y el retorno progresivo a los mercados internacionales.