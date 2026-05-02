PANAMÁ 2 de mayo de 2026 - 08:21

Bocas del Toro es bicampeón del Béisbol Mayor 2026 tras vencer a Chiriquí en una final vibrante

Bocas del Toro se coronó campeón del Béisbol Mayor 2026 tras derrotar 6-4 a Chiriquí. Revive el último out que selló el bicampeonato.

Bocas del Toro vence a Chiriquí y es bicampeón del Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro vence a Chiriquí y es bicampeón del Béisbol Mayor 2026

@Fedebeis

Contra todo pronóstico, Bocas del Toro volvió a hacer historia en el diamante y se coronó bicampeón del Béisbol Mayor 2026, tras imponerse 6-4 a Chiriquí en una final cargada de emoción.

El último out fue el reflejo de una temporada intensa: tensión en las gradas, nervios en el terreno y una jugada decisiva que desató la celebración bocatoreña, confirmando así su dominio por segundo año consecutivo en el campeonato nacional.

Bocas del Toro bicampeón del Béisbol Mayor 2026: venció 6-4 a Chiriquí

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Bocas del Toro supo reaccionar en los momentos clave del partido, aprovechando errores y mostrando solidez ofensiva para tomar ventaja en el marcador. Chiriquí, por su parte, luchó hasta el final, pero no logró contener el empuje del equipo rival.

Con este triunfo, los bocatoreños levantan nuevamente el trofeo del Béisbol Mayor de Panamá, consolidándose como una de las novenas más consistentes del país en la actualidad.

La celebración no se hizo esperar. Jugadores, cuerpo técnico y fanáticos festejaron por todo lo alto un campeonato que confirma el buen momento del equipo y que quedará marcado por ese último out que selló una nueva página dorada en su historia.

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