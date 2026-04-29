Béisbol Mayor Deportes -  29 de abril de 2026 - 19:20

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: juego de la serie final del Béisbol Mayor

Los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro se medirán nuevamente en la serie final del Béisbol Mayor en el Estadio Rod Carew.

Juego de la serie final del Béisbol Mayor entre Chiriquí y Bocas del Toro.

Juego de la serie final del Béisbol Mayor entre Chiriquí y Bocas del Toro.

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: partido de la serie final

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