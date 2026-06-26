Pacientes con cáncer en Chiriquí ya no tendrán que viajar a Panamá: avanza moderna Unidad de Oncología

Pacientes con cáncer en Chiriquí ya no tendrán que viajar a Panamá

La provincia de Chiriquí avanza hacia un importante fortalecimiento de los servicios de salud con la construcción de la primera Unidad de Oncología y Medicina Nuclear del interior del país, un proyecto que permitirá a pacientes con cáncer recibir atención especializada sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Panamá.

Durante una gira de trabajo en la provincia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recorrió las instalaciones del nuevo Centro de Cancerología y Medicina Nuclear, que se construye en el Hospital de Bugaba, donde verificó el avance de la obra acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el ministro de Salud, Fernando Boyd, y autoridades locales.

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Hospital en Chiriquí: atención con tecnología de última generación

El mandatario destacó que esta unidad contará con un acelerador lineal de última tecnología para tratamientos de radioterapia, convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes de salud pública desarrollados en el interior del país.

"Estoy muy contento por el avance de la obra. Aquí el ciudadano más común, más humilde, va a tener la misma atención que el más rico en Panamá, que va a una clínica privada, donde tienen radioterapia; aquí la tendrán", manifestó Mulino. "Estoy muy contento por el avance de la obra. Aquí el ciudadano más común, más humilde, va a tener la misma atención que el más rico en Panamá, que va a una clínica privada, donde tienen radioterapia; aquí la tendrán", manifestó Mulino.

El presidente agregó que dos médicas oriundas de Bugaba actualmente reciben capacitación especializada para operar los equipos que serán instalados en el nuevo centro.

Hospital de Bugaba amplía su capacidad

El proyecto contempla la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro de Cancerología y Medicina Nuclear, con capacidad para atender a 45 pacientes.

Las autoridades señalaron que esta obra evitará que cientos de pacientes del occidente del país deban recorrer largas distancias para recibir tratamientos oncológicos especializados.