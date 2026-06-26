Presidente Mulino entrega viviendas y títulos de propiedad a más de 500 hogares en Chiriquí

El presidente de la República , José Raúl Mulino, encabezó la entrega de 338 viviendas y 180 títulos de propiedad a familias de la provincia de Chiriquí, como parte de un programa nacional de soluciones habitacionales.

El acto se realizó en el Museo del Ferrocarril Bugabeño, en el distrito de Bugaba, donde participaron autoridades del Gobierno Nacional y representantes del sector vivienda.

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La jornada benefició a más de 500 hogares de los distritos de Bugaba, Boquerón y Renacimiento, así como de la comarca Ngäbe Buglé, reforzando el acceso a vivienda digna y seguridad jurídica. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, destacó que la inversión en este proyecto supera los nueve millones de balboas.

ANATI entrega seguridad jurídica a familias

A través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), se entregaron 180 títulos de propiedad, beneficiando a más de 750 personas que ahora cuentan con respaldo legal sobre sus terrenos.

La institución señaló que estos títulos representan un avance en la regularización de tierras y fortalecen el patrimonio familiar.

Presidente Mulino muestra compromiso con la vivienda social

El presidente Mulino destacó que estas acciones permiten que cientos de familias cumplan el sueño de tener casa propia y mejoren sus condiciones de vida. Asimismo, se resaltó la continuidad de proyectos de infraestructura en la comarca Ngäbe Buglé, incluyendo la construcción de puentes tipo zarzo para mejorar la conectividad.

La ANATI también informó que avanza en un proceso de modernización institucional, enfocado en la digitalización de trámites y la mejora de servicios para agilizar la entrega de títulos de propiedad en todo el país.