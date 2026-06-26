IMA envía 16 contenedores de alimentos a Venezuela tras terremotos: Panamá activa ayuda humanitaria

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el envío de 16 contenedores de alimentos destinados a los damnificados por los terremotos registrados recientemente en Venezuela.

La medida forma parte del operativo de ayuda humanitaria coordinado por el Gobierno de Panamá en respuesta a la emergencia en el país suramericano.

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IMA - Contenedores con alimentos básicos

Según informó el director de la institución, los envíos incluyen productos de primera necesidad como:

5 contenedores de guandú

4 de chili chiricano

3 de lentejas en lata

2 de piña

1 de porotos

1 de frijoles chiricanos

Estos insumos serán enviados por vía aérea hacia territorio venezolano como parte de la primera fase de asistencia.

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Primer envío humanitario ya en marcha

Las autoridades confirmaron que este mismo día parte el primer envío de 18 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Además, se prevé la salida de un primer grupo de 13 rescatistas y 2 perros de búsqueda, como parte de un despliegue total de 61 unidades y 4 caninos especializados en labores de rescate.

Panamá refuerza su respuesta solidaria

El operativo se desarrolla en coordinación con diversas instituciones del Estado, en el marco de la asistencia internacional tras el desastre natural que ha dejado víctimas y daños significativos en Venezuela.

Las autoridades reiteraron que la ayuda continuará enviándose de forma progresiva según las necesidades identificadas en la zona afectada.