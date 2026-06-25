IFARHU revela nuevas reglas: tarjetas de becas y Pase-U podrán bloquearse por compras no autorizadas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que las nuevas tarjetas destinadas al pago de becas y beneficios estudiantiles contarán con restricciones automáticas y mecanismos de supervisión para garantizar el uso adecuado de los fondos.

La entidad explicó que las tarjetas podrán ser bloqueadas si se detectan compras no autorizadas o transacciones que no correspondan a los objetivos de los programas educativos.

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Como parte del proceso de digitalización de los beneficios estudiantiles, el IFARHU implementará sistemas de monitoreo que permitirán verificar el uso de los recursos asignados. La institución advirtió que cualquier utilización fuera de los fines establecidos podría activar restricciones automáticas o el bloqueo de la tarjeta.

‍‍‍Una sola tarjeta por familia con varios beneficiarios

Las autoridades también informaron que, en los casos donde una familia tenga varios estudiantes beneficiarios, se entregará una única tarjeta al acudiente responsable.

Además, los usuarios podrán acceder a una versión digital para facilitar la administración de los fondos y la realización de compras autorizadas.

IFARHU aclara: gobierno asumirá el costo inicial

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que cada tarjeta tendrá un costo aproximado de B/.3.00.

No obstante, el Gobierno Nacional asumirá este gasto durante el primer año de implementación del programa.

Modernización de becas y Pase-U

La nueva modalidad utilizará tarjetas Mastercard emitidas por la Caja de Ahorros y forma parte de la estrategia de modernización del sistema de pagos del IFARHU.

La institución administra más de B/.260 millones anuales en programas de asistencia educativa, incluyendo becas y el programa Pase-U.

Autoridades comarcales conocen detalles del sistema

Los avances del proyecto fueron presentados durante una reunión entre representantes del Consejo de Coordinación Comarcal Emberá Wounaan y autoridades del IFARHU.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la distribución de las tarjetas, el funcionamiento de la plataforma digital y los mecanismos de atención para estudiantes beneficiarios de comunidades indígenas.