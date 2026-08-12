Turismo en Panamá crece: 1.7 millones de visitantes y B/.3,721 millones generados

La actividad turística en Panamá registra un crecimiento durante 2026, con aumentos en la llegada de visitantes, la ocupación hotelera, los congresos y convenciones internacionales y la generación de empleos, informó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) , Gloria De León Zubieta.

De acuerdo con las cifras presentadas por De León, durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país 1,755,998 visitantes , cifra que representa un aumento de 22% frente al mismo periodo de 2024. Este incremento también se reflejó en los ingresos generados por la actividad turística.

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Turismo genera B/.3,721 millones en 2026

Según la ATP, la llegada de visitantes representó un aporte de B/.3,721 millones a la economía panameña durante el periodo analizado. La cifra representa un incremento de 21% en comparación con los ingresos generados por el sector turismo en 2024.

La administradora de la ATP destacó que este movimiento económico también ha tenido impacto en el mercado laboral. El sector registra actualmente 440,700 empleos directos e indirectos, lo que representa un aumento de 12% frente al total registrado en 2024.

“Más visitantes están generando más ingresos para el país, y sobre todo más empleos para los panameños”, afirmó De León. “Más visitantes están generando más ingresos para el país, y sobre todo más empleos para los panameños”, afirmó De León.

Ocupación hotelera sube al 66%

Otro de los indicadores que registra crecimiento es la ocupación hotelera.

Durante el primer semestre de 2024 , la ocupación hotelera en Panamá se ubicaba en 52.2% .

, la ocupación hotelera en Panamá se ubicaba en . Para el primer semestre de 2026, este indicador aumentó hasta 66%, de acuerdo con los datos presentados por la ATP.

Esto representa un incremento de 13.8 puntos porcentuales en comparación con el nivel registrado en 2024.

Panamá recibe más congresos y convenciones internacionales

La actividad turística también está siendo impulsada por el turismo de reuniones.

Durante 2026 se han realizado en Panamá 131 congresos y convenciones internacionales, frente a los 72 eventos registrados durante 2024.

Esto representa un aumento de aproximadamente 82%.

La realización de estos eventos permite atraer visitantes internacionales que generan consumo en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios vinculados a la actividad turística.

Panamá Stopover supera los 132 mil pasajeros

Otro de los factores que ha contribuido al crecimiento es el programa Panamá Stopover, desarrollado junto con la aerolínea Copa Airlines. En lo que va de 2026, el programa ha permitido la llegada de 132,787 pasajeros al país.

Esta cifra supera en 66% los 79,770 pasajeros registrados durante el primer semestre de 2024.

Nuevas rutas conectarán Río Hato con Colombia y Ecuador

En materia de conectividad aérea, la ATP destacó acuerdos con aerolíneas para ampliar las conexiones desde el aeropuerto internacional de Río Hato.

La aerolínea Wingo inició operaciones directas entre Río Hato y Bogotá, Colombia, mientras que Aeroregional conecta este aeropuerto con Quito, Ecuador.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, estas nuevas operaciones podrían representar la llegada de 12,600 turistas adicionales y generar un impacto económico estimado en B/.10 millones.

La ATP sostiene que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística, atraer más visitantes y distribuir los beneficios del turismo hacia diferentes regiones del país.