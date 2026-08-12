Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el primer show en vivo

Yo Me Llamo All Stars Panamá: tabla de posiciones del primer show

El primer show en vivo de Yo Me Llamo All Stars dejó a los participantes con una primera puntuación que será clave para la próxima gala, cuando comenzarán las eliminaciones de la competencia.

Aunque ningún imitador fue eliminado en este primer show , los puntos obtenidos por cada participante comienzan a definir la tabla de posiciones y podrían ser determinantes para mantenerse en competencia.

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Los participantes ahora deberán prepararse para el segundo show, en el que la competencia será más exigente y comenzarán las eliminaciones.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después de la primera transmisión en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Camilo Sesto

Bob Marley

Eminem

Ivy Queen

Bon Jovi

Michael Jackson

La Lupe

Bad Bunny

Chayanne

Camilo

Manuel Turizo

Rocío Dúrcal

La posición obtenida en este primer show será importante para los concursantes, ya que en la siguiente etapa comenzarán las eliminaciones.

¿Hubo eliminados en el primer show?

No. En esta primera presentación de Yo Me Llamo All Stars Panamá ningún participante quedó eliminado.

La gala sirvió para acumular puntos y establecer la primera clasificación de la temporada. A partir del segundo show en vivo, los participantes deberán competir para evitar quedar fuera del programa, es importante mencionar que la próxima semana se irán dos participantes.