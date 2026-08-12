Caja de Ahorros titulariza cartera hipotecaria por más de B/.1,500 millones

Caja de Ahorros concretó una operación de titularización de parte de su cartera de préstamos hipotecarios por más de B/.1,500 millones, una transacción que permitirá a la entidad fortalecer sus indicadores financieros y generar nuevos recursos para el financiamiento de viviendas en Panamá.

La operación, anunciada este 11 de agosto de 2026, convierte al banco estatal panameño, según la entidad, en el primer banco estatal de la región en concretar una titularización de cartera hipotecaria de esta magnitud.

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El proceso tomó aproximadamente tres años de estructuración técnica y análisis financiero y cuenta con una calificación de AAA (EXP) (pan) otorgada por Fitch Ratings, considerada una calificación de grado de inversión.

Caja de Ahorros: ¿Qué es la titularización de la cartera hipotecaria?

La titularización consiste en convertir una cartera de préstamos hipotecarios en valores que pueden ser adquiridos por inversionistas nacionales o extranjeros en el mercado de capitales.

En este caso, Caja de Ahorros utilizará este mecanismo para optimizar el uso de sus activos, fortalecer su posición financiera y obtener recursos que podrán destinarse a nuevas hipotecas.

La entidad explicó que la operación permitirá mejorar sus niveles de adecuación de capital y reducir riesgos, al tiempo que aumenta su capacidad para continuar creciendo de manera sostenible.

¿Qué significa esto para quienes buscan una vivienda?

Uno de los principales efectos esperados de la operación es la generación de nuevos fondos para financiar préstamos hipotecarios.

De acuerdo con Caja de Ahorros, esto permitirá ampliar las oportunidades para que más familias panameñas puedan acceder a una vivienda propia y contribuirá a dinamizar el mercado inmobiliario.

La entidad actualmente ocupa la segunda posición a nivel nacional en el segmento hipotecario.

¿Cambian las condiciones de las hipotecas actuales?

No. Caja de Ahorros aclaró que la titularización no modifica las condiciones de los préstamos hipotecarios que ya mantienen sus clientes. Las tasas de interés, los plazos, las cuotas y los canales de atención establecidos originalmente se mantienen sin cambios.

Los clientes continuarán recibiendo los servicios de la institución y mantendrán su relación con Caja de Ahorros.

Operación fortalece el mercado de capitales panameño

La operación también representa un nuevo movimiento para el mercado de capitales de Panamá.

Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), destacó que la titularización demuestra la evolución del mercado de capitales panameño y su capacidad para ofrecer mecanismos financieros destinados a respaldar el crecimiento de instituciones públicas.

La operación fue facilitada por Latinex y cuenta con la certificación de grado de inversión otorgada por Fitch Ratings.

Caja de Ahorros considera que esta transacción marca un precedente para la banca pública de la región y fortalece su capacidad para continuar apoyando el acceso a vivienda para las familias panameñas.