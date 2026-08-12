Publio De Gracia: le imputan cargos por enriquecimiento y blanqueo

Al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia , le fueron imputados cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, durante una audiencia de garantías.

En el mismo proceso, a su esposa también se le imputaron cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales. La audiencia de garantías deberá continuar este miércoles 12 de agosto, cuando se espera que avance la presentación de los elementos relacionados con la investigación.

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La imputación de cargos representa el inicio formal de la investigación judicial contra los señalados, quienes mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras avance el proceso.

¿De qué se acusa a Publio De Gracia?

Al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, le fueron imputados cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, mientras que a su esposa se le imputó cargos por presunto blanqueo de capitales. La audiencia deberá continuar este miércoles 12 de agosto. pic.twitter.com/1xbXs1FjCk — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

De acuerdo con la información conocida durante la audiencia, al exdirector de la DGI se le imputaron cargos por:

Presunto enriquecimiento injustificado.

Presunto blanqueo de capitales.

Mientras que a su esposa se le imputó un cargo por presunto blanqueo de capitales.

La investigación continúa y será durante el desarrollo de la audiencia cuando se conozcan las decisiones que adopte el juez de garantías respecto a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.