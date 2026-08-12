Publio De Gracia: le imputan cargos por enriquecimiento y blanqueo

Al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, le fueron imputados cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, durante una audiencia de garantías.
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La imputación de cargos representa el inicio formal de la investigación judicial contra los señalados, quienes mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras avance el proceso.
¿De qué se acusa a Publio De Gracia?
De acuerdo con la información conocida durante la audiencia, al exdirector de la DGI se le imputaron cargos por:
- Presunto enriquecimiento injustificado.
- Presunto blanqueo de capitales.
Mientras que a su esposa se le imputó un cargo por presunto blanqueo de capitales.
La investigación continúa y será durante el desarrollo de la audiencia cuando se conozcan las decisiones que adopte el juez de garantías respecto a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.